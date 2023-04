Il terribile incidente in diretta VIDEO a Comiso

Comiso - E' successo oggi, a Comiso, in corso Vittorio Emanuele, dove un incidente stradale autonomo, per fortuna senza gravi conseguenze, è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza.

Una utilitaria Peugeot, a bordo della quale viaggiava una famiglia straniera, ha perso i contatti con l'asfalto, ed è planata precipitando nella strada sottostante. Ha sfondato una ringhiera, finendo contro il muro di un’abitazione sottostante e il marciapiede. In auto c'erano una coppia di stranieri e i loro due figli. Due di loro sono stati ricoverati all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma senza gravi preoccupazioni.

L’uomo che si trovava alla guida della vettura è stato sottoposto ad alcooltest. La Peugeot proveniva da via Garibaldi e stava per imboccare corso Vittorio Emanuele; all’intersezione l’automobilista non ha svoltato, tirando dritto. Ha sfondato la ringhiera ed è finito sulla strada sottostante, via San Martino, distruggendo due auto e arrestando la sua corsa contro un marciapiede. L’auto ha anche danneggiato dei cavi dell’Enel.

Sul posto sono intervenuti la Polizia, i vigili urbani, i vigili del fuoco e il personale Enel. Il video qui sotto: