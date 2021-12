Il titolare non lo fa lavorare in nero, lui gli incendia l'auto

Caltanissetta – Non voleva essere messo in regola per non perdere reddito di cittadinanza e, al rifiuto del titolare di una sala di ricevimenti di Caltanissetta di pagarlo in nero, ieri notte gli ha incendiato l'auto: una Volskwagen T Cross intestata all'azienda, data alle fiamme in via Val d'Aosta (foto).

I carabinieri hanno denunciato per danneggiamento un 35enne, reo confesso, trovato in casa con gli abiti utilizzati per il rogo che puzzavano ancora di benzina: ai militari ha detto di aver agito per vendetta. A identificarlo è stato proprio il titolare che, poco prima dello scoppio generato dall'incendio, l’ha visto appiccare il fuoco e darsi alla fuga.