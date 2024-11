Il trattore si ribalta, muore schiacciato Roberto Borgia

Agrigento - Un agricoltore di Cammarata, il 50enne Roberto Borgia, è morto in un incidente sul lavoro. È stato travolto dal trattore che guidava in un appezzamento di terreno lungo la statale 189. Per cause tuttora in fase di accertamento il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Borgia è morto sul colpo. I carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.