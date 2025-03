Il tunisino che si arrampica sulla recinzione della Questura per non fare la fila

Ragusa - La Polizia di Ragusa ha denunciato a piede libero un cittadino tunisino di 22 anni, incensurato e regolare sul territorio nazionale, per il reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, dopo che lo stesso aveva scavalcato la recinzione esterna della Questura. Nella mattina del 13.3.2025 gli operatori si sono accorti della presenza di un uomo che tentava di arrampicarsi sul cancello di ingresso della zona di accettazione dell’Ufficio Immigrazione. Lo stesso, dopo aver scavalcato l’inferriata in modo repentino, si introduceva all’interno del cortile antistante lo sportello dell'Ufficio, al fine di superare la fila ed essere ricevuto allo sportello, cercando di confondersi tra gli altri stranieri in coda.

Prontamente individuato, lo stesso è stato accompagnato negli Uffici dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici ed agli accertamenti di rito, all’esito dei quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.