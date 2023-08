Il vento porta l'incendio a Ragusa Ibla

Ragusa - Nonostante l’intervento dei mezzi aerei, a causa del cambio di direzione del vento, l’incendio di oggi a Ragusa non è ancora stato spento.

Attualmente due fronti di fuoco avanzano verso contrada Cilone e verso Ragusa Ibla. Considerato che di notte i mezzi aerei non possono operare e che l’incendio non è raggiungibile dalle squadre di terra, causa l’impervietà dei luoghi, i Vigili del Fuoco hanno predisposto presidi di squadre operative a tutela degli insediamenti abitativi e rurali, in contrada Cilone nei presi delle antenne e a fondo valle, coadiuvati anche da squadre AIB Forestale e della protezione Civile.

E’ stato necessario cautelativamente fare evacuare alcune abitazion e aziende zootecniche presenti nella zona. L’intervento dei mezzi aerei riprenderà alle prime luci dell’alba. Forze dell’ordine sul posto per la verifica e controllo delle aree evacuate.