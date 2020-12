Il VIDEO del terremoto in una casa siciliana

Ecco un altro video di una webcam che riprende il momento della scossa poco prima della cena in una casa siciliana. L’ipocentro del sisma, conferma l’Ingv sul proprio sito, è stato localizzato a 15 chilometri a sud di Acate, cioè in mare a pochi chilometri dalla costa. La profondità dell’evento è stimato invece in 30 chilometri.