Il virus intestinale uccide Domenico Bandieramonte a 4 anni

Taormina, Me - Domenico Bandieramonte ha perso la sua battaglia. Il bambino di 4 anni ricoverato per un virus intestinale, e infettato da un batterio che gli aveva devastato tutti gli organi e provocato persino un edema cerebrale, è morto nella notte all’ospedale di Taormina. Le sue condizioni già ieri erano state definite “disperate” dall’equipe medica che lo aveva in cura e lo stava monitorando. Il cuore del bimbo lampedusano ha smesso di battere prima ancora che venissero avviate le procedure per accertare la morte cerebrale da parte dei sanitari del “San Vincenzo”, dove era stato trasferito dopo avere fatto la spola da diversi nosocomi di Catania e Messina. La salma del piccolo è stata già sequestrata, in seguito alla denuncia dei genitori: la mamma aveva perfino lanciato un disperato appello sui social, chiedendo di essere aiutata.

Domenico si era sentito male il 29 giugno: un banale disturbo intestinale, almeno così sembrava; curato in un ospedale di Catania, da dove era stato subito dimesso. Il piccolo, però, ha continuato ad avere disturbi e il 4 luglio, secondo la ricostruzione della madre Ambra Cucina, gli è stato inserito un sondino nasale per farlo respirare. Da allora è iniziato l’incubo. “I medici lo hanno trasferito a Messina - racconta la donna dove gli è stata riscontrata l’infezione di tutti gli organi a causa del batterio enterococco. Voglio giustizia, non si può entrare in ospedale per un banale virus intestinale e infettarsi con un batterio”. Il figlio ha avuto tre arresti cardiaci e, infine, un edema cerebrale. In attesa degli sviluppi dell'inchiesta a Lampedusa, dove risiede la famiglia, sarà organizzata una fiaccolata in sua memoria.