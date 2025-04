Ilaria Sula, uccisa e nascosta in una valigia

Roma - Il corpo di Ilaria Sula, la studentessa di origine albanese di 22 anni scomparsa dal 25 marzo scorso a Roma nella zona di Furio Camillo, è stato ritrovato questa mattina in una valigia chiusa buttata in un dirupo sulla strada provinciale 45B nel tratto compreso tra Capranica e Guadagnolo. Sono stati alcuni frequentatori di una zona boschiva a Poli, nell’hinterland della Capitale, che l’hanno individuata e hanno chiamato la polizia.

L'ex fidanzato Mark Antony Samson, 23 enne studente della Sapienza, famiglia filippina ma nato in Italia, ha ucciso Ilaria Sula forse la sera stessa della sparizione della ragazza nella casa della sua famiglia in Via Homs, quartiere Africano, mentre i genitori erano presenti in casa. Poi l’ha nascosta in fretta in una valigia troppo piccola per contenerne l’intero corpo e l’ha portata a 40 km di distanza, buttando il coltello in un cassonetto. Il telefono della vittima, invece, l’ha tenuto per sé, cancellando i social della ragazza ma rispondendo in modo asciutto a pochi messaggi. Quando infine se n’è disfatto, lanciandolo in un tombino, è andato di persona a casa delle altre studentesse che vivevano con lei per far finta di cercarla. E quando la polizia è arrivata a lui su segnalazione delle stesse coinquiline, è crollato, ammettendo quasi tutto: «Chiedo scusa».

Poi davanti al pm, e alla presenza dell’avvocato difensore, si è chiuso dietro la formula «a questo non voglio rispondere» su molti punti salienti. Per ricostruire i suoi spostamenti verranno analizzate le telecamere di zona, mentre la posizione dei genitori è ancora oggetto di valutazione. Come parenti diretti del reo confesso non gli si può contestare formalmente il reato di favoreggiamento, ma se emergesse un loro ruolo più attivo anche nel nascondere il cadavere, se non nella partecipazione diretta al delitto, la loro posizione si aggraverebbe. Nelle prossime ore verranno ascoltati dagli inquirenti, che aspettano anche il risultato dell’autopsia (giovedì l’incarico) per chiarire le circostanze della morte. Sul corpo della 22enne sono state già riscontrate diverse coltellate, una delle quali al collo.

Ilaria aveva avuto di recente una relazione con Samson. A incastrarlo sarebbero state anche le analisi dei tabulati e delle celle telefoniche, perché il killer avrebbe usato il telefono della vittima per postare storie sul profilo social di Ilaria. Dalla procura precisano che il corpo non è stato fatto a pezzi e che Samson ha aiutato gli inquirenti a ritrovare la valigia. Il telefono invece non è ancora stato ritrovato. La giovane studiava Statistica all’università Sapienza. Oltre ai suoi familiari, che avevano lanciato l’allarme sui social proprio nella giornata di martedì, si erano mobilitate anche amiche e colleghe per riuscire a trovarla pubblicando numerose fotografie della giovane.

Ilaria aveva avuto di recente una relazione con Samson. A incastrarlo sarebbero state anche le analisi dei tabulati e delle celle telefoniche, perché il killer avrebbe usato il telefono della vittima per postare storie sul profilo social di Ilaria. Dalla procura precisano che il corpo non è stato fatto a pezzi e che Samson ha aiutato gli inquirenti a ritrovare la valigia. Il telefono invece non è ancora stato ritrovato. La giovane studiava Statistica all’università Sapienza. Oltre ai suoi familiari, che avevano lanciato l’allarme sui social proprio nella giornata di martedì, si erano mobilitate anche amiche e colleghe per riuscire a trovarla pubblicando numerose fotografie della giovane.