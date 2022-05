Imboscata a Siracusa, gambizzato un 36enne su un motorino

Siracusa - Un 36enne è rimasto vittima di un agguato stamani, nella zona di viale Santa Panagia, a nord di Siracusa: in base a una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima - che era in sella a uno scooter - è stata raggiunta a una gamba da alcuni colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato prima soccorso sul posto e poi trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa: non è in pericolo di vita.