Impressionante nube tossica a Marina di Acate VIDEO

Acate – Pauroso incendio in tarda mattinata nell’area di Marina Acate: le fiamme, secondo quanto denuncia sui social Riccardo Zingaro, sarebbero divampate in un centro dismesso per la raccolta della plastica delle serre, sollevando in cielo una spessa e nera colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza. Si tratterebbe di un centro abbandonato da anni, ma comunque recintato. E’ allarme per l’alta probabilità di rilascio di sostanze tossiche nell’aria.