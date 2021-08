In 200 ballavano di mattina, chiuso chalet in spiaggia

Catania - Ballavano in uno spazio all'aperto con tanto di palco e postazione per il Dj: sono stati i carabinieri del comando provinciale di Catania, impegnati nei controlli per il ferragosto a scoprire oltre duecento persone al lido "Lua Beach" alla Plaia di Catania. I vacanzieri della festa di mezza estate avevano trascorso la notte nel lido e quando sono arrivati i militari erano ancora tutti insieme violando palesemente le regole contro gli assembramenti per la pandemia da Covid-19. Lo stabilimento balneare è stato chiuso per evidenti violazioni e lo dovra' restare per cinque giorni.

I carabinieri di Catania stanno effettuando svariati controlli in città e provincia, nelle località costiere e di montagna, che proseguiranno anche nell'arco di tutta la giornata, al fine di garantire l'ordinato svolgersi della ricorrenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19, anche alla luce delle recenti ordinanze della regione Siciliana e del comune di Catania.