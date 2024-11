In 6 su una macchina sulla Tiburtina, Francesca Mandarino morta a 21 anni

Roma - Si chiamava Francesca Mandarino la ragazza morta nella notte in un incidente su via Tiburtina, a Roma. Aveva 21 anni e studiava giurisprudenza all'università La Sapienza. Originaria di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, Francesca era animata da un forte attivismo politico, tanto da arrivare a candidarsi alle elezioni studentesche del suo ateneo. Già alle superiori, a Corigliano-Rossano, era stata eletta come rappresentante d'istituto.

Le elezioni studentesche della Sapienza sono in programma dal 19 al 22 novembre prossimi. Lei si era candidata come rappresentante degli studenti di giurisprudenza con la lista Sapienza Futura. Francesca Mandarino aveva esposto sui social il suo programma: «Con grande entusiasmo e determinazione, oggi ufficializzo la mia candidatura - scriveva solo qualche giorno fa -. Ora è il momento di dare il massimo per il nostro futuro, non c’è più tempo. Ogni passo che faremo insieme sarà un passo verso il cambiamento e verso il miglioramento collettivo».

Francesca, parlando di sé, scriveva: «Sono pronta a mettermi in gioco con voi e per voi! Il mio attivismo è vivo e forte dai tempi delle superiori, quando in rappresentai con orgoglio il mio istituto, adesso sono qui per mettere questa mia esperienza al servizio di tutte le studentesse e gli studenti della mia facoltà. Al fine di agire negli interessi comuni, e sopratutto, allo scopo di trovare soluzione ai problemi della nostra platea studentesca. Io ci sono, sono scesa in campo per questo, ora ho bisogno di voi, date energia a questo progetto, e insieme saremo la linfa vitale di questo cambiamento». Il post si conclude così: «Non sarà facile, ma come disse un saggio qualche anno fa, “scegliamo di andare sulla Luna in questo decennio e fare le altre cose, non perché siano facili, ma perché sono difficili; perché quell’obiettivo ci servirà a organizzare e misurare il meglio delle nostre energie e capacità”. Crediamoci ed entriamo nel nostro futuro».

L'incidente

L'incidente mortale nella notte su via Tiburtina, a Roma. Secondo una prima ricostruzione, Francesca viaggiava a bordo di una Opel Mokka bianca, con altri cinque studenti universitari fuori sede. L'auto si sarebbe scontrata con una Fiat 500 e, probabilmente a causa dell'alta velocità, dopo un impatto con il guarda rail, due passeggeri seduti sul lato destro sono sbalzati fuori dal veicolo. Per la 21enne, seduta sul sedile anteriore, non c'è stato nulla da fare. Mentre un altro ragazzo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Alla guida dell'Opel un'altra ragazza di 24 anni, che è stata sottoposta agli esami di rito per la rilevazione di eventuali tracce di sostanze alcolemiche o psicotrope. Non sarebbero gravi le condizioni dei tre passeggeri dell'auto tamponata.