Incendio a Calaforno, evacuate alcune case a Giarratana

Giarratana - Il rogo nella pineta di Calaforno, nell'area montana tra Giarratana, Monterosso e Chiaramonte Gulfi, si è rapidamente propagato. Ettari di pineta avvolti dalle fiamme che, spinte dal vento, hanno lambito l'agriturismo "Le due Palme", e una masseria. Prima due squadre della Forestale, poi altre due dei vigili del fuoco e poi ancora due Canadair. Mobilitata la protezione civile. I vigili del fuoco hanno fatto richiesta di un elicottero anche per verificare dall'alto e con maggiore precisione, le modalità migliori per intervenire. La zona è boschiva, non facilmente accessibile.

Il sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta, sostiene che il fronte dell'incendio abbia interessato anche la strada provinciale 62 verso Chiaramonte e la statale 194 Ragusa-Giarratana. Il sindaco di Monterosso ha attivato la protezione civile comunale a supporto. Si stanno evacuando alcune case in contrada Calaforno. Una delle masserie è in sicurezza, ce n'è un'altra che viene monitorata e i vigili del fuoco hanno raggiunto l'agriturismo 'Le due palme'.

Pare che il rogo sia doloso.