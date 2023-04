In fiamme un'azienda agricola a Pachino

Pachino - Un incendio, ancora tutto da decifrare, è scoppiato poco prima dell'alba a Pachino. I vigili del fuoco del distaccamento di Noto sono intervenuti la notte scorsa intorno alle 3,45 , in contrada Cozzo Grillo per l’incendio sviluppatosi in un’azienda agricola.

L’incendio ha coinvolto pallet di legno, cassette di plastica, un camioncino e una vettura. I pompieri sono riusciti a salvare il capannone. delll'azienda dopo alcune ore di lavoro. Le fiamme sono state domate soltanto nella mattinata di oggi. Le fiamme hanno interessato un'azienda che si occupa della lavorazione degli ortaggi. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Noto. I militari dell'Arma hanno avviato indagini per accertare la natura del fuoco. Si teme il dolo.