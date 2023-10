In fuga senza pagare il pranzo di nozze, lo sposo: "Quando torno pago"

Frosinone - «Salderò il conto». Si è fatto vivo il 40enne di Ferentino protagonista del presunto pranzo di nozze a sbafo nel ristorante del trattenimento. Il ciociaro, dalla Germania, ha contattato un legale di Frosinone, per rassicurare che nelle prossime ore salderà il conto. Stando a quanto riferito al legale, lo sposo avrebbe dato un 3.250 euro, i soldi che era riuscito a prelevare con la carta di credito prima di partire.

Soldi che entro la giornata di il 40enne farà avere al ristoratore. Il conto, ha chiarito il ciociaro, era composto dei seguenti costi: 90 euro a persona (6.300 euro per 70 invitati), 35 euro per 11 bambini (385 euro), 650 euro la musica, 400 euro per i fiori. Il totale veniva 7.735 euro, ma era stato chiuso a 7.700 euro. A questi poi vanno aggiunti i 400 euro per la mancia dei camerieri, anche questa anticipata dal proprietario del ristorante. Quasi metà del conto, assicura l'uomo, è stato già pagato, con l'impegno che gli avrebbe fatto avere il resto una volta arrivato in Germania.

Per ora il 40enne di Ferentino di più non dice sul singolare matrimonio con la compagna, una 25enne polacca. I due anni convivono in Germania e aveva deciso di sposarsi in Ciociaria, terra di origine dell'uomo. Al Comune di Ferentino, dove l’uomo era tornato a risiedere ufficialmente da luglio, e a quello di Boville dove si è celebrato il rito, non sono mai avvenute le “pubblicazioni” di matrimonio. Né sono giunte richieste di registrazione da parte di altri enti. Eppure le immagini delle nozze, celebrate il 27 agosto nello stesso locale, a bordo piscina, sono pubblicate sui social dai familiari dell’uomo che nel frattempo è scomparso. Fanno vedere una giornata di grande festa.