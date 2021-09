In giro per Vittoria e Chiaramonte Gulfi con mazze e coltelli a serramanico

Vittoria - Un 46enne disoccupato ragusano e un 24enne operaio egiziano, entrambi residenti a Chiaramonte Gulfi , sono stati denunciati in stato di libertà per porto ingiustificato di armi atte ad offendere: i carabinieri li hanno trovati, durante un controllo in piazza San Vito, con due coltelli a serramanico tenuti nei loro marsupi, lunghi rispettivamente 16 e 15 centimetri.

L’altroieri a Vittoria sono state denunciati per lo stesso reato due 30enni disoccupati del posto: uno fermato in piazzale della fiera Emaia con un coltello di 16,5 cm in una borsa custodita in macchina; l’altro mazza con una mazza da baseball in alluminio lunga 62 cm, nascosta sotto il sedile di guida.