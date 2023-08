In moto contro un palo della luce, Mattia muore a 17 anni

Giarre, Catania - E' morto 17 anni Mattia Musumeci. A bordo di uno scooter Honda SH si è schiantato questa notte contro un palo dell’illuminazione in corso Messina. Il giovane è morto sul colpo. Il ragazzo guidava lo scooter (non di sua proprietà) e procedeva in direzione di piazza Carmine, quando, poco prima dell’incrocio tra corso Messina e via Alfieri, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del due ruote schiantandosi contro il palo. L’impatto è stato così violento che la plafoniera è venuita giù andando in frantumi. Il giovane Mattia, sbalzato dal sedile, è finito rovinosamente sul selciato. E a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118 che hanno provato a rianimarlo.

La salma di Mattia Musumeci, che avrebbe compiuto 18 anni a fine anno, è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Giarre in attesa dell’autopsia disposta dalla Procura che ha aperto un fascicolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Norm di Giarre che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.