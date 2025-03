In strada scalza per sfuggire al convivente

Trecastagni, Catania - I carabinieri di Trecastagni hanno arrestato un 57enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente 40enne di Zafferana Etnea. E’ stata una coppia di fidanzati che, in piena notte, passando in auto da una strada interna del paese, hanno visto la donna in pigiama e scalza che correva. Subito i due hanno avvicinato la signor, la quale, in preda al panico, gli ha chiesto di soccorrerla e accompagnarla nella caserma dei carabinieri.

La 40enne ha raccontato ai militari che intorno all’una di notte, il convivente, ubriaco, ha iniziato a insultarla pesantemente, accusandola, come già successo in passato, di presunti tradimenti. Poi, in un crescendo di violenza, l’ha afferrata per un braccio, l’ha strattonata e colpita con una serie di pugni allo stomaco mentre lei cercava di fuggire sulla scala condominiale. Solo afferrandolo per i capelli è riuscita a fermarlo e a scappare in strada. La 40enne ha sottolineato che i maltrattamenti andavano avanti dal maggio dello scorso anno, rendendo la sua vita un incubo fatto di percosse, insulti e umiliazioni. Gli investigatori hanno immediatamente attivato i protocolli previsti per i casi di violenza domestica, richiedendo l’intervento del 118 e il trasferimento al pronto soccorso di Acireale dove i medici hanno diagnosticato alla 40enne una prognosi di 6 giorni. Nel frattempo, l’aggressore è stato rintracciato e bloccato in casa sua. Alla luce di quanto emerso, il 57enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.