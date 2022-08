Incendi a Palermo: dopo Borgo Nuovo, in fiamme discarica di Bellolampo

Palermo - Bruciano la provincia di Palermo e il capoluogo siciliano. In una giornata da 'bollino nero' per il capoluogo siciliano per gli incendi nel tardo pomeriggio scatta anche l’emergenza roghi nella discarica di Bellolampo. Una 'fiammata' nella sesta vasca che ha messo in allarme il sistema dei soccorsi, ma che dopo poche, secondo i tecnici della Rap che la gestiscono, è superata. «Grazie all’intervento dei vigili del fuoco e i canadair - dicono dalla società - la situazione è sotto controllo. I roghi non hanno intaccato l’operatività dell’impianto e anche il Tmb».

E’ il secondo grande allarme della giornata a Palermo. Le fiamme erano divampate in zone vicine a delle abitazioni del quartiere popolare di Borgo Nuovo, a nord della città. Alcuni residenti hanno abbandonato le loro case per precauzione. Tra loro anche le suore minori di San Francesco che hanno una sede in via Bronte. Sono intervenuti i vigili del fuoco e stanno operando dall’alto per lo spegnimento anche degli elicotteri. Sui social sono diventate virali le immagini e le foto delle fiamme che si alzano alte vicino ai palazzi e la notevole nube di fumo che ha avvolto le abitazioni della zona. Molte persone hanno messo in sicurezza le auto spostandole velocemente e nei video si nota la 'colonna' di vetture che si sposta velocemente mentre vigili del fuoco, polizia e carabinieri bloccano l’acceso alla strada interessata dal rogo.

Sono stati gli abitanti del rione a lanciare l’allarme segnalando che «la situazione è drammatica» e chiedendo di "intervenire presto: sappiamo che ci sono altre situazioni pericolose oggi, ma qui è davvero un dramma. Abbiamo visto tanti lasciare le case: fate presto».

Incendi anche a Piano dell’Occhio e Valle Presti Monreale, a monte San Calogero a Caccamo, Belmonte Mezzagno e Calcerame a Montelepre. A Misilmeri ha preso fuoco un serbatoio Gpl. Altri incendi sono stati registrati sulla Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato, e lungo l’autostrada Palermo-Catania, all’altezza di Villabate, dove sono andate a fuoco le sterpaglie che costeggiano l’autostrada. Per un’ora l'autostrada è rimasta chiusa.

L’autostrada A19 Palermo-Catania è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. In azione il personale di Anas.