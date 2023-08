Incendi in Sicilia, aeroporto di Trapani chiuso poi torna operativo

Trapani - Dalle 19.30 l'aeroporto di Trapani Birgi è tornato operativo. Pertanto i voli restanti, tra cui quello di Pantelleria e il Napoli, verranno operati regolarmente. Sono stati dirottati 6 voli su Palermo e si stanno ancora portando avanti le operazioni di trasferimento dei passeggeri dallo scalo di Trapani verso quello di Palermo e dal Falcone Borsellino verso il Vincenzo Florio. «È stata anche oggi una giornata fortemente impegnativa per lo scalo - afferma Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi - di una stagione inaudita che ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni per combattere gli incendi estivi che mettono a rischio l'incolumità delle persone e l'economia di un territorio e della stessa Regione».

A Scopello 200 evacuati

A causa di un incendio è stato chiuso l'aeroporto di Trapani. Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia le piste dello scalo di Birgi. Un altro rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara di Scopello, circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare. Chiusa la statale 119 di Gibellina sempre per un incendio nei pressi di Alcamo.