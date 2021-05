Incendi nel ragusano, in azione due canadair

Acate - Due canadair in azione nel vallone di Acate nel Ragusano, dove terreni e boscaglia sono andati in fiamme in una zona non agevole da raggiungere. Al momento sono impegnate due squadre dei Vigili del fuoco da Santa Croce e Vittoria. Sono in corso diversi sorvoli e lanci di acqua da parte dei due mezzi aerei antincendio.