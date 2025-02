Incendiata un'auto in via Verdi a Pozzallo. Prosegue la faida

Pozzallo - Nuovo incendio a un'auto in centro storico a Pozzallo nella notte tra martedì e oggi, mercoledì. Ignoti hanno incendiato una utilitaria in via Verdi, non lontano dalla chiesa Madre.

È la quarta auto incendiata in venti giorni in città. Si teme che vi sia una faida fra alcune persone che hanno motivi di tensione fra loro. Gli altri due episodi risalgono al 14 e al 26 gennaio scorsi. Il 14 gennaio erano state incendiate due auto in via Mario Rapisardi, il 26 gennaio una terza auto nella stessa arteria viaria. Oggi il rogo in via Verdi.