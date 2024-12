Gela - È stata una notte di fuoco quella appena trascorsa in via Generale Cascino a Gela. Quattro auto sono state distrutte dalle fiamme. Sul posto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Pare che il rogo sia partito da una delle automobili in sosta per poi estendersi alle altre.

L’incendio si è verificato a ridosso di una stazione di servizio, di altre attività commerciali e abitazioni. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.