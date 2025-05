Incendiate due auto a Comiso, quattro intossicati

Comiso - I Vigili del Fuoco di Vittoria e del distaccamento aeroportuale di Comiso con una autobotte proveniente dalla centrale di Ragusa sono intervenuti la notte scorsa a Comiso in Via Dei Papiri, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture.

L’incendio ha interessato la facciata di un edificio adiacente e ha invaso il suo interno di fumo. I quattro occupanti del secondo piano, a causa di inalazione di fumo, sono stati accompagnati da personale sanitario del 118 in ospedale per i controlli del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Le cause dell’incendio sono tuttora in fase di accertamenti.