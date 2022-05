Incendio a Pisciotto, fiamme lambiscono abitazioni

Scicli - Con l’inizio del primo caldo sono tornati gli incendi. Stamattina in contrada Pisciotto, in territorio di Scicli, intorno alle ore 10:30, una vasta area della parte alta della campagna ha preso fuoco. Le fiamme hanno divorato sterpaglie e diversi alberi.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco per circoscrivere il fuoco. Momenti di apprensione quando l’incendio ha lambito alcune abitazioni, messe in sicurezza dai pompieri. La zona non è nuova ai roghi, ogni anno si ripete la stessa cosa. Sul posto ha operato anche una pattuglia della Polizia locale.