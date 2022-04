Incendio a San Leone, locale sulla spiaggia in fiamme VIDEO

Agrigento - Un incendio è divampato in tarda mattinata in un locale d’intrattenimento a San Leone, lungo Viale delle Dune: il "Borgo Santulì", una struttura in legno ancora attiva. Vediamo il rogo, nelle immagini diffuse online dalla locale Teleacras.

I vigili del fuoco hanno già spento le fiamme, mentre la polizia indaga sull'episodio. Nei primi rilievi, non sono emerse tracce di liquido infiammabile o altri elementi a indicare la pista dolosa del rogo. Potrebbe trattarsi anche di un corto circuito a una delle apparecchiature elettriche all'interno, ma è ancora presto per dirlo.