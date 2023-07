Incendio aeroporto Catania, prezzi biglietti alle stelle ora

Catania - Decine di migliaia di passeggeri intrappolati in Sicilia, e altrettanti impossibilitati a raggiungere l'Isola. Molti per motivi di lavoro, studio, salute. I prezzi dei biglietti aerei e dei treni sono schizzati alle stelle già questa notte e per molte persone che devono viaggiare sono rimaste a piedi.

Una situazione drammatica che dimostra come i gangli della logistica e della mobilità in Sicilia siano moto delicati. E mai come in questi casi viene voglia di dire che c'è bisogno del Ponte sullo Stretto.