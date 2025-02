Incendio al Bon di Ragusa, 14 intossicati da fumo

Ragusa - Si fa il bilancio stamani dell'incendio che ha quasi completamente distrutto il Bon a Ragusa. Ci sono 14 ospiti intossicati da fumo secondo il report dei vigili del fuoco che hanno diramato un comunicato ufficiale.

Eccolo: "Alle 23.55 di ieri, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Ragusa ha disposto l'invio di uomini e mezzi presso il ristorante Bon, sito nella zona industriale di Ragusa dove durante i festeggiamenti di compleanni si è sviluppato un incendio, presumibilmente innescato da candele scintillanti che hanno acceso un lampadario in stoffa, propagandosi poi a tutta la struttura in legno e travi in metallo. Il personale delle 4 squadre intervenute ha circoscritto l'incendio e bonificato l'area concludendo le operazioni alle 3.40 di stamani. Il locale ha subito gravi danni, è inutilizzabile. A causa del sinistro 14 ospiti sono stati accompagnati in ospedale con le ambulanze del 118, per lievi ustioni e lieve intossicazione e da fumo. Sul posto personale della Polizia di Stato".

Sette anni fa l'uso di una candela cinese infuocata durante un compleanno determinò l'incendio del giardino del locale e di 11 auto nuove della vicina concessionaria. Ed ecco il VIDEO pubblicato da Ragusanews in cui si vede l'inizio del rogo dovuto a candele pirotecniche a fontana usate durante un compleanno, che hanno attinto un lampadario in tela, mentre tutti cantano "Sere nere" di Tiziano Ferro: