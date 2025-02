Incendio al Bon, quelli che sono tornati a ripredersi i giubotti durante il rogo. VIDEO

Ragusa - Diffusi in rete i video che mostrano alcuni aspetti del terribile incendio nel corso del quale, nella notte tra venerdì e sabato, è stata completamente devastato il ristorante Bon all’uscita della città di Ragusa, in piena zona industriale.

Nell’ultimo contributo video, in particolare, si vedono alcuni ospiti del locale che, a incendio in corso, con le fiamme che stanno attecchendo sempre più, si recano all’interno, nella zona dove erano stati ammassati i giubbotti, per cercare di recuperarne qualcuno assieme ad altri effetti personali. Una circostanza che ha messo a repentaglio la vita di questi avventori.