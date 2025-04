Incendio alla raffineria Sonatrach, due operai feriti

Augusta, Siracusa - Due operai sono rimasti feriti in un incendio scoppiato questa sera alla raffineria Sonatrach di Augusta, nel polo industriale di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione i due lavoratori erano impegnati nelle operazioni di riavvio di un forno degli impianti.

L'incendio è stato subito controllato dalle squadre interne della raffineria. I due operai, che sono stati investiti dalle fiamme e avrebbero riportato ustioni in diverse parti del corpo, sono stati portati prima all'ospedale Muscatello di Augusta e poi al centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania.

La nota dell'azienda

Sonatrach Raffineria Italiana comunica che ieri alle ore 20 circa si è verificato un incendio presso la “sezione F751 dell’impianto Butamer” all’interno del proprio stabilimento di Augusta. Due dipendenti della società risultano feriti e sono stati subito trasferiti presso le strutture sanitarie per le cure. Le procedure di emergenza sono state immediatamente attivate, l’incendio è stato domato dalle squadre interne; sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco. La società conferma che non vi è stato né vi è alcun rischio per l’ambiente e per la popolazione. Sonatrach Raffineria Italiana si è messa sin da subito a disposizione delle forze dell’ordine per fornire tutti gli elementi utili.