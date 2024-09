Incendio alla Timpa di Acireale, Macchia Mediterranea in cenere

Acireale - Un incendio sta distruggendo una vasta area di macchia mediterranea e sterpaglie nella zona della Timpa di Acireale, nel Catanese. La natura scoscesa della zona rende difficoltoso il lavoro dei Vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme con più squadre e con l'assistenza di volontari della Protezione civile regionale. Il buio della scorsa notte non ha consentito l'intervento di mezzi aerei antincendio.

Dopo diverse ore di intenso lavoro, iniziato ieri pomeriggio intorno alle 17 e conclusosi alle prime luci dell'alba, è giunto a conclusione l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco intervenute ad Acireale per circoscrivere un vasto incendio alla Timpa. Sono andati in fumo diversi ettari di vegetazione della riserva naturale, che periodicamente è colpita da episodi simili in questo tratto, presumibilmente di origine dolosa e studiati "a tavolino".

Le famiglie evacuate sono rientrate nelle proprie abitazioni dopo aver trascorso la notte fuori casa a scopo precauzionale. Le fiamme sono giunte fino alla costa, avanzando rapidamente lungo il pendio scosceso della Timpa grazie alla spinta del forte vento di Ponente. Hanno operato sul posto quattro squadre di vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Acireale, Riposto, Linguaglossa e Vizzini, con il supporto di alcune autobotti di rincalzo inviate dalla sede centrale del comando provinciale etneo.