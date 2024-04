Incendio del bar "Cioccolato Caffè", l'ombra del dolo

Catania - Un attentato, un gesto doloso.

Continuano le indagi sull'incendio verificatosi all'alba di questa mattina presso il bar "Cioccolato Caffè" di viale Ruggero di Lauria, sul lungomare di Catania. Il nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco, inviato appositamente da Palermo per ricostruire la dinamica del rogo, ha concluso i propri accertamenti trasmettendo alla Procura di Catania una informativa di reato. Il che accrediterebbe sempre più l'ipotesi della matrice dolosa, facendo passare in secondo piano l'ipotesi dell'esplosione accidentale.

Il locale aveva cessato da mesi la propria attività. Non è chiaro perchè, intorno alle 5 del mattino, il titolare si trovasse all'interno del laboratorio. Già a novembre, come confermato dalla questura di Catania, che sta svolgendo le indagini mettendo in campo gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica, era stata trovata sul posto una bottiglia con del liquido infiammabile. L'episodio non ebbe conseguenze gravi per l'attività commerciale e per lo stabile, che oggi presenta i locali a piano terra totalmente sventrati e la facciata, in ristrutturazione, quasi totalmente annerita dalle fiamme.

Al momento dell'intervento dei vigili del fuoco, il responsabile dell'attività commerciale non era presente e pare sia giunto autonomamente al pronto soccorso. "Presenta ustioni cutanee di secondo grado sul 10-15 per cento del corpo - ha spiegato il dottor Rosario Ranno, direttore del Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania - ed ha inalato fumi caldi, che non sappiamo se siano anche tossici. Per questo è stato intubato e trasferito in rianimazione per migliorare la perfusione dell'ossigeno in modo tale da avere benefici sulla respirazione".