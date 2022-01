Incendio, distrutte 20 barche custodite in un rimessaggio. FOTO

Augusta - Un incendio ha divorato una ventina di barche da diporto ad Augusta. Scattato l'allarme, verso le 5 del mattino, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lottato per un paio di ore per avere ragione del fuoco. Ancora da scoprire le cause dell'incendio del deposito di rimessaggio che si trova alla periferia di Augusta.

Ingenti i danni provocati dal fuoco che restano ancora da quantificare. Sull'accaduto indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Compagnia. Nella zona ci sono delle telecamere di sicurezza che daranno indicazioni precise agli inquirenti.