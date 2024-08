Incendio Fortezza spagnola Capo Passero, parla presidente Figura

Portopalo di Capo Passero - Il Distretto Turistico del Sud Est - Ente gestore del Sito Unesco de “Le Città Tardo Barocche del Val di Noto” - esprime sdegno e profonda preoccupazione per il gravissimo attentato all’integrità di un bene culturale e architettonico, patrimonio del territorio, avvenuto negli scorsi giorni ai danni della Fortezza Spagnola dell’isola di Capo Passero.



"Siamo partecipi dello sgomento e dell’amarezza di fronte al cinismo criminale di questo atto e sinceramente solidali verso l’Amministrazione comunale di Portopalo, la sua cittadinanza, l’Associazione Cap 96010, affidataria del sito, e la Compagnia teatrale Fiat Lux che da anni organizza con grande successo, sull’isola, il bellissimo spettacolo “Colapesce”, patrocinato da sempre anche dal Distretto Turistico del Sud Est -scrive il presidente del Distretto, il sindaco di Noto Corrado Figura-. "È del tutto evidente che un attacco del genere, di nitidissima matrice dolosa, ha inteso colpire il sito in sé, gravemente danneggiato dall’incendio, ma anche il suo processo di faticosa e luminosa valorizzazione che in questi anni ha virtuosamente coinvolto la regista Gisella Calì e la Compagnia Fiat Lux e, successivamente, con una coraggiosa assunzione in affido, Alessandra Fabretti e l’Associazione CAP 96010. Quanto accaduto deve necessariamente generare una reazione politica, istituzionale e civica, forte, compatta e decisa, poiché la Fortezza Spagnola è stata in questi anni un bel simbolo di tutti quei beni storici, naturalistici o architettonici che possono trovare nuova vita con il coinvolgimento delle comunità, del talento e della passione creativa. I nostri territori hanno bisogno di amore e di audacia e saranno più forti di tanta vigliaccheria. Nell’esprimere piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, per l’individuazione delle responsabilità, rivolgiamo un appello a Regione Siciliana, proprietaria del bene, affinchè voglia intervenire a sua volta, dando un segnale di vicinanza che in questo momento risulterebbe significativo e incoraggiante".

