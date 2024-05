Scicli - Incendio il primo maggio in un podere sito in contrada Santa Rosalia lungo la vecchia provinciale Scicli-Sampieri. Il rogo è divampato in maniera accidentale in un terreno di proprietà di un uomo di Scicli che ha chiamato in suo soccorso i vigili del fuoco. La colonna di fumo, nera e alta, è stata visibile da Donnalucata a Cava d'Aliga in maniera netta.

Il rogo poco dopo le 12 di oggi. È stato domato in meno di un'ora.