Palermo - Tanta paura questo pomeriggio intorno alle 16,30 nella zona di via Notarbartolo a Palermo per un incendio avvenuto in un'autocarrozzeria in via Antonino Pecoraro, angolo via Mario Rapisardi. Dalle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre, sarebbe andata a fuoco una vettura. Sul posto per precauzione anche un'ambulanza ma al momento non risultano feriti.

Si è sprigionata una grossa nube nera visibile da varie parti del quartiere.