Incendio in una casa di cura di Modica

Modica - Incendio nel pomeriggio di oggi in una casa di cura in una contrada rurale di Modica. Le fiamme si sono sviluppate da un materasso in una stanza del terzo piano. L'allarme è stato lanciato subito dagli operatori della casa di cura e in pochi minuti l'immobile è stato evacuato.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica che hanno provveduto a spegnere le fiamme e, successivamente, ad effettuare controlli tecnici nell'edificio. Due operatori della casa di cura sono rimasti leggermente intossicati dal fumo e hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

L'immobile che ospita la casa di cura è momentaneamente inutilizzabile.