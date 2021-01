Incendio in una casa di Ragusa a causa di una coperta elettrica

Ragusa - Alle 2.50 di stanotte i vigili del fuoco hanno disposto l’invio di una squadra in via del mandorlo a Ragusa dove era in corso un incendio.

Presumibilmente a causa di una coperta elettrica rimasta accesa, nella camera da letto di una signora di anni 88 si è sviluppato un incendio che ha coinvolto mobili e suppellettili della camera.

Il forte odore dei fumi della combustione ha svegliato anche gli occupanti l’appartamento al piano superiore, figlia genero e nipote della anziana signora, che hanno trasferito l'anziana donna nel loro appartamento in attesa dei soccorsi.

Dalle scale invase dal fumo i pompieri, indossando autoprotettori, hanno portato la signora al piano strada per consegnarla alle cure dei sanitari del 118.

Spento l’incendio si evidenziava il distacco di parti di intonaco per effetto del calore.

Sul posto anche personale della questura di Ragusa.