Ispica - Grave incendio in un immobile di via Vittorio Veneto a Ispica. Il rogo è scoppiato in una officina carrozzeria al pianterreno. Le fiamme si sono propagate nell'abitazione al primo piano. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e le ambulanze del 118.

Il titolare della carrozzeria si è messo in salvo, per quanto intossicato dai fumi dell'incendio. Verifiche al primo piano, nell'abitazione dove si trovano delle bombole di gas.