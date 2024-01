Incendio Lido Sud a Marina di Modica, la proprietà non era cambiata

Modica - C'era un preliminare, era stato versato un acconto, ma il contratto di affitto dello chalet Sud di Marina di Modica, con opzione di riscatto, non era stato ancora siglato dalle parti.

Il lido balneare andato a fuoco stanotte appartiene a Gianni Prestia, che stanotte è stato svegliato dal crepitio delle fiamme nel locale adiacente allo chalet dove soleva dormire.

Il gruppo di imprenditori che avevano versato il mese scorso una caparra per dare il via a un contratto di affitto triennale, con opzione di riscatto per l'acquisto, non era ancora entrato nella gestione e nella titolarità del lido balneare. È questo un elemento che emerge in queste ore e che rende difficile il prosieguo della ricostruzione.

Le concessioni balneari scadono infatti il 24 dicembre 2024, e questo rende prudenti gli attori di questa vicenda, che previgentemente avevano stipulato un contratto di affitto in attesa di verificare cosa accadrà dal primo gennaio 2025. da un punto di vista della legislazione in materia.

Sul piano investigativo è al lavoro la polizia scientifica, che sta cercando di comprendere come siano potuti andare a fuoco i tre diversi blocchi del locale. Questo farebbe pensare al dolo. Come la circostanza, riferita da alcuni, che un paio di telecamere di videosorveglianza erano state spostate nei giorni scorsi, gesto che lo stesso titolare aveva attribuito all'azione del vento.

