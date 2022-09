Incendio nel capannone imballaggi Arrabito a Donnalucata

Scicli - Alba di gran lavoro per i vigili del fuoco di Modica.

Alle 7.24 la squadra operativa del distaccamento di Modica è stata inviata a Donnalucata per l’incendio di materiale plastico, imballaggi per prodotti orticoli, che si è sviluppato nel capannone dell'azienda Angelo e Giuseppe Arrabito, dedito alla lavorazione di prodotti orticoli, in contrada Spinello a Donnalucata, di fronte al mercato comunale.

Data l’entità del sinistro sul posto è stata inviata la squadra del turno montante, e la squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Santa Croce Camarina e la squadra del turno montante di Modica.

L’intervento è valso a confinare l’incendio nei due depositi di imballaggi in plastica per le lavorazioni senza che lo steso si propagasse al capannone delle lavorazioni.

Le attività di messa in sicurezza si sono concluse alle 11:00. Sul posto sono intervenuti i di Donnalucata per le indagini del caso.