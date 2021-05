Incendio nella pre riserva della valle dei pini d'Aleppo

Vittoria - Stamani alle 8.45 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e una squadra del Comando Provinciale sono intervenute in contrada Cappellaris-Poggio Musenna, nell’area della pre-riserva dei Pini d’Aleppo, per l'incendio di alcune sterpaglie e di macchia mediterranea, in territorio di Vittoria, riuscendo ad evitare che l’incendio si propagasse nell’aera della riserva.