Incendio vicino all'aeroporto di Catania, 6 voli atterrano a Comiso

Catania - Un incendio nell'area in cui sorge l'aeroporto di Catania-Fontanarossa ha causato ieri ritardi nelle partenze e negli arrivi dei voli. L'incendio è divampato, spiegano i Vigili del fuoco, in via Passo del fico, zona di grandi centri commerciali. Si tratta di un incendio di sterpaglie, sono state inviate due autopompe e un'autobotte. Sul posto è presente anche la forestale. Dalle 14,45 di ieri sono stati diversi i voli che hanno accumulato dei ritardi nelle partenze, dovuti all'incendio che si è sviluppato in via Passo del Fico, in prossimità dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Ma anche per gli arrivi ci sono stati dei disagi a partire dalle 14,30. I voli provenienti da Roma Fiumicino nella fascia oraria interessata, delle compagnie Ita airways, Klm, Delta Airlines, Tarom, Air Portugal e Air Europa sono stati fatti atterrare a Comiso, aeroporto in cui è atterrato anche il volo della China airlines. Quattro voli, quelli di Easyjet Eurowings e Wizzair, provenienti rispettivamente da Parigi, Cologna e Venezia sono stati dirottati a Palermo come il volo Danish air proveniente da Lampedusa.

I voli Ryanair provenienti da Bari e da Milano sono stati entrambi dirottati a Lamezia Terme. La situazione a Catania si è poi normalizzata.