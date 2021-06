Incendio vicino all'aeroporto di Catania, aerei dirottati

Catania - Voli in ritardo o dirottati dal pomeriggio all'aeroporto Fontanarossa di Catania a causa di un incendio di grosse dimensioni divampato vicino allo scalo, nella zona del carcere "Bicocca". Al lavoro un elicottero della forestale e una squadra dei vigili del fuoco. "L'incendio riguarda un'area vasta, bruciati diversi ettari di canneto e sterpaglia", dicono dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Catania. "I voli in arrivo e in partenza possono subire ritardi e/o dirottamenti", è la comunicazione della Sac, società che gestisce lo scalo, sul proprio sito.

Il disagio è durato un'ora e mezza. I voli sono ripresi regolarmente.