Incidente, 35enne muore mentre va a consegnare cibo

Lentini - Un uomo di 35 anni, Sergio Puglisi, è morto in un incidente stradale ieri sera in contrada San Demetrio, tra Lentini e Carlentini, nel Siracusano. Puglisi era in una Fiat 600 e stava andando a Lentini per consegnare del cibo ma per cause ancora da accertare si sarebbe scontrato con due autovetture una Bmw ed una Toyota Yaris. Il trentacinquenne è morto poco dopo l’impatto. Feriti in modo non grave un uomo ed una donna, a bordo degli altri veicoli. Sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.