Incidente a Bologna, muore una 30enne siciliana

Bologna - Sono Lara Cattani, 51 anni, e Tiziana Brucato, 30, le due vittime del terribile incidente stradale occorso questo pomeriggio lungo la Nuova Bazzanese, nel comune di Zola Predosa. Le due donne, rispettivamente zia e nipote, quest'ultima palermitana, sarebbero morte sul colpo, mentre gli altri due passeggeri sono stati estratti vivi dalle lamiere e portati al Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Insieme con le due donne decedute -la più anziana formalmente residente a Formigine, nel modenese, viaggiavano il figlio della cinquantenne di 25 anni e la cugina di 30, sorella gemella della passeggera.

Alla guida del mezzo sarebbe stata la 51enne.

Per cause ancora da chiarire la Renault Clio sulla quale viaggiavano tutti e quattro si è scontrata con un camion, in un violento scontro frontale che non ha lasciato scampo alle due vittime. Sul posto si è subito creata una lunga coda, mentre i soccorsi sono stati fatti arrivare in massa. E' servito l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare i corpi delle decedute, mentre per i passeggeri sul retro è stato creato un varco per permettere il soccorso. La strada è stata chiusa per diverse ore e la polizia locale Reno Lavino ha condotto i necessari rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostituito sembra che la berlina andasse verso Bologna, con il camion che invece procedeva in direzione opposta. Feriti gravi entrambi, sia il 25enne che la 30enne sono stati portati dal 118 al Maggiore di Bologna, dove ora stazionano in Rianimazione con prognosi riservata.