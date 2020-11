Incidente a caccia, 58enne muore fucilato sotto occhi del figlio

Genova - Incidente di caccia mortale ieri mattina a Genova Bolzaneto. Un uomo di 58 anni, Flavio Balladore, è stato raggiunto da un colpo sparato da un altro cacciatore ed è deceduto sul posto, sotto gli occhi del figlio con cui si trovava. L'incidente è avvenuto tra i boschi in zona Salita Brasile in Valpolcevera. Il presunto autore, un collega cacciatore non distante, è stato individuato dalla polizia e imputato di omicidio colposo.