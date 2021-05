Incidente a Cava d'Aliga, la ragazza non è in pericolo di vita

Scicli - E' stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Modica la giovane donna a bordo della Nissan, rimasta intrappolata nelle lamiere per un'ora e mezza, dopo l'incidente che ha visto una grossa moto colpire in pieno lo sportello anteriore sinistro del Suv, oggi pomeriggio, in contrada Pagliarelli a Cava d'Aliga.

I soccorritori le hanno fatto indossare un collare protettivo, per mettere in sicurezza la colonna vertebrale della giovane, in attesa di estrarla dalle lamiere, operazione laboriosa durante la quale la donna non ha mai perso coscienza. All'ospedale di Modica le sono state riscontrate varie lesioni, ma la prognosi è rassicurante. Ha 23 anni

Sono stati trasferiti in elisoccorso al trauma center del Cannizzaro di Catania i due uomini che viaggiavano a bordo della moto.