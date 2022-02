Rosolini - Un incidente a cavallo è occorso in serata, intorno alle 18,30, a un uomo di Avola, che in groppa al quadrupede è andato a sbattere contro il muro di una abitazione. Il ferito è un avolese di 47 anni. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso a Catania, dopo che sul luogo dell'incidente, in contrada Tagliati, a Rosolini, erano intervenuti il 118 di Ispica e di Pozzallo

Tutto fa pensare a una corsa clandestina visto che il cavallo era sellato.