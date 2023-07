Incidente a Coffa, automobilista intrappolato nell'auto

Chiaramonte Gulfi - I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di contrada Coffa, sulla SS 514, poco prima dell’incrocio per Chiaramonte. Un incidente stradale autonomo ha coinvolto un veicolo, con il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Le squadre dei vigili del fuoco, già addestrate e ben equipaggiate per gestire situazioni di emergenza, hanno agito prontamente per liberare il conducente intrappolato dall’abitacolo danneggiato. Utilizzando attrezzature speciali e tecniche di salvataggio, i vigili del fuoco hanno lavorato con determinazione per assicurarsi che il conducente ricevesse l’assistenza necessaria.